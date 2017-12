Napoli: De Laurentiis si muove per Verdi

27 dicembre 2017

"Tifosi napoletani, vi regalerò grandi gioie", Aurelio De Laurentiis è intenzionato a fare sul serio e si sta muovendo sul mercato. Con Roberto Inglese potrebbe arrivare a Castel Volturno anche Simone Verdi . Il presidente partenopeo si è mosso in prima persona e ha chiamato il Bologna per l'attaccante. Servono 20 milioni di euro per il sì: è sfida con l'Inter che ha nel mirino l'ex Milan da qualche settimana.

Il Napoli ha chiesto ufficialmente Simone Verdi al Bologna. L’attaccante, 25 anni, che tanto bene sta facendo in questa prima parte di stagione si è meritato le luci della ribalta e l’interessamento di tutte le big del calcio italiano, con Roma e Inter insieme ai partenopei a contenderselo. Nei giorni scorsi - stando a quanto scrive Il Corriere dello Sport - il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha telefonato a Claudio Fenucci (amministratore delegato del club felsineo) e al management di Simone Verdi per dimostrare in prima persona l’interessamento del Napoli. Il Bologna, però, probabilmente non lascerà partire verdi per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.