Napoli, De Laurentiis si fionda su Darmian: "L'ho chiesto in prestito con diritto di riscatto"

29/07/2018

Non è una situazione troppo semplice per il Napoli, che dopo aver mollato Sabaly molto probabilmente dovrà rinunciare anche a Santiago Arias, che è sempre più vicino all'Atletico Madrid al posto di Vrsaljko, promesso sposo dell'Inter. "Per Arias siamo in fieri, quindi è tutto da vedere", ha detto domenica De Laurentiis a Radio Kiss Kiss, dal ritiro di Dimaro.



Il nome caldo è dunque quello di Matteo Darmian, pronto a tornare in Italia visto che allo United lo spazio è sempre meno, ma prima bisognerà convincere i Red Devils e Mourinho. "Ho chiesto Darmian in prestito con diritto di riscatto - ha confermato AdL -, ma nella lista dei terzini c'è anche Henrichs del Bayer Leverkusen".



Per quanto riguarda il capitolo portieri, De Laurentiis ha ribadito l'interesse per il messicano Ochoa e non ha smentito una presunta trattativa per il brasiliano Gabriel del Milan: "Ochoa mi intriga, Gabriel potrebbe essere intuizione di Giuntoli". In partenza, invece, ci sono Tonelli ("Va alla Sampdoria") e Grassi: "E' a metà strada tra la Spagna e la Spal".