Napoli, De Laurentiis: "Sarri ha clausola di 8 mln che scatta l'anno prossimo"

26 aprile 2017

L'INTERVISTA DEL PRESIDENTE DE LAURENTIIS

"Sarri ha un contratto che lo lega a noi per molti anni - le parole del presidente azzurro a BeIn Sports - e ha una clausola penale che puó scattare tra una stagione di 8 milioni di euro, che non mi sembrano pochi per andare ad allenare altrove. Credo che Mertens abbia il desiderio di rimanere qui, bisogna capire cosa pensa sua moglie. Se si risolveranno i problemi con lei, non c'è dubbio alcuno: resterà con noi e lo accoglieremo a braccia aperte".



Poi spazio anche ad altre curiosità: "Il Chelsea offrí oltre 55 milioni per Koulibaly, ma dissi a Conte che non si poteva dar via uno come lui, a meno che mister Sarri mi dicesse 'Aurelio, vado bene con Tizio e Caio puoi dare via chi vuoi'".



E in chiusura, un altro affondo su Higuain: "Mi indica col dito per assolversi davanti ai tifosi? Loro non sono stupidi, capiscono perfettamente. E comunque, se tu sei una persona di buon gusto e che conosce la storia, non puoi tradire la squadra dove hai giocato e dove ti sei affermato, per andare all'acerrima nemica di sempre, che è la Juve. Credo che sia una caduta di gusto, dove non c'entra più nè il presidente nè il fratello del giocatore, c'entra soltanto la sua cultura, che ha dimostrato di essere piccola".