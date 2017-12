Napoli, De Laurentiis regala Younes a Sarri

25 dicembre 2017

Classe '93, Younes è un attaccante di grande prospettiva già nel giro della nazionale maggiore della Germania (è tedesco con origini libanesi). Con i campioni del Mondo in carica ha esordito in amichevole contro la Danimarca lo scorso 6 giugno andando poi a segno, quattro giorni dopo, contro San Marino.



In campionato, con l'Ajax, ha in questa stagione giocato pochino (6 presenze e zero gol), ma le sue qualità sono indiscutibili tanto che gli olandesi lo valutano molto e stanno da tempo provando a convincerlo a firmare un rinnovo. Rinnovo che non è fin qui arrivato e che, vista la corte del Napoli, non arriverà. Resta da capire quanto e come Giuntoli sarà in grado di convincere l'Ajax a cederlo a un prezzo accettabile in modo da accelerare l'arrivo in Italia e portarlo alla corte di Maurizio Sarri già a gennaio.