Napoli, De Laurentiis non vuole cedere Gabbiadini in Italia: no al Milan

20 gennaio 2017

Sempre in partenza e poi sempre rimasto. Così nelle ultime sessioni di mercato. Ora, con il ritorno di Milik e l'arrivo di Pavoletti, gli spazi per Gabbiadini sono sempre più ristretti, anche se vale la pena ricordare che tra Fiorentina e Samp, a cavallo tra 2016 e 2017, i suoi go sono stati alquanto pesanti. Partirà, questa volta, per dove però ancora non è chiaro. Destinazione estera, comunque, con i principali estimatori in Premier League. Non in Italia. A meno di offerte irrinunciabili.