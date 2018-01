Napoli, de Laurentiis: "Mercato? Abbiamo calciatori a iosa"

3 gennaio 2018

Aurelio de Laurentiis prova a tranquillizzare i tifosi del Napoli in vista del mercato di gennaio, anche se preferisce mantenere un profilo più che basso. "Da lunedì saremo al lavoro per i tifosi e per tutti. Il mercato? Lo viviamo in parallelo, abbiamo calciatori a iosa e forse siamo addirittura in abbondanza. Per ora non posso dire nulla", le sue parole in occasione della presentazione del film "Benedetta follia".