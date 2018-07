Napoli, De Laurentiis: "Lo scambio Suso-Callejon non mi risulta"

16/07/2018

L'affare Ronaldo è ormai un ricordo e a Napoli si pensa alla nuova stagione, la prima con Ancelotti alla guida: "Ho visto come può allietare e dominare il gruppo, ha il suo modo di allenare" ha commentato De Laurentiis. Il mercato resta protagonista: "Lo scambio Suso-Callejon non mi risulta. Abbiamo due settimane per piazzare quelli che Ancelotti non vede funzionali, poi vedremo se avremo margini per acquistare qualcuno". Su Ruiz: "Un top player".

La parte più calda del mercato, centravanti a parte dove i grandi nomi da Cavani a Benzema si sprecano, è per l'esterno d'attacco. Da tempo si parla di uno scambio con il Milan con Callejon protagonista per Suso, ma sul mercato il presidente del Napoli ha fatto un dribbling: "Abbiamo da fare una partita domenica prossima, poi un'altra il 29, poi avremo le due partite fondamentali con Liverpool e Borussia Dortmund. Poi abbiamo una terza partita che non è fondamentale. Dall'8 avremo due settimane buone per vedere dove piazzare quelli che Ancelotti non dovesse vedere ottimali per il gioco Napoli e, in quel caso, dovremo vedere se ci sarà spazio per un nome sostitutivo, ma soltanto da lì in avanti vedremo".



Intanto il nome nuovo più interessante è quello di Fabian Ruiz che ha bagnato l'esordio con un sinistro all'incrocio dei pali: "Tutti quelli che noi scegliamo alla fine sono dei top player. Vengono selezionati con grande cura sul piano dell'immagine. E' straordinario perché può essere estremamente potente sia a destra che a sinistra, chiaramente a centrocampo".