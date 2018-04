Napoli, De Laurentiis: "Dopo Grassi ne prendo un altro. E per l'estate..."

25 gennaio 2016

Aurelio De Laurentiis progetta il futuro immediato e quello più a lungo termine. Subito Grassi e un altro giocatore (un difensore centrale) e poi per luglio un nuovo innesto già contrattualizzato. Questo quanto dichiarato dal presidente del Napoli nell'intervista rilasciata a radio KissKissNapoli: "Spero di poter annunciare presto Grassi - ha detto AdL a Valter De Maggio - e poi, come promesso, arriverà un secondo giocatore . Per luglio poi già fatto un nuovo acquisto. Già contrattualizzato". Insomma, il numero uno azzurro, rilancia in chiave scudetto - costruendo una squadra sempre più giovane e di prospettiva - e proietta lo sguardo oltre al presente: "Abbiamo fatto di tutto per raggiungere gli obiettivi fissati ma poi nelle trattative bisogna tener conto anche delle controparti e della volontà dei giocatori. Comunque d ue giocatori avevo promesso e due ne arriveranno ". Poi una battuta sulla vittoria contro la Samp ("Successo molto importante") e uno sguardo alla sfida con l'Empoli: "Facciamo massima attenzione, sono giovani di grande livello (non a caso due di questi Zielinski e Barba piacciono molto agli azzurri, ndr) che proseguono il lavoro tracciato da Sarri".

L'INTERVISTA

Ed ecco parola per parola quello che ha detto De Laurentiis a RadioKissKiss:

"Dalla quarta partita di campionato in poi, il Napoli non si è mai fermato, nemmeno in Europa. Siamo caduti in Coppa Italia, ma è complicato lottare per un triplete. Se vediamo i primi dieci risultati dell'attacco, il mio Napoli c'è stato quattro volte e quest'anno è il primo. Domenica c'è Napoli-Empoli: "Questa società lavora con diligenza e applicazione che sono sinonimi di grande amore verso la città e la squadra. L'Empoli sa utilizzare i giovani del vivaio dell'Empoli. Giampaolo ha continuato quello che ha seminato Sarri e sarà una partita molto ostica. Non va presa sotto gamba ma con grande umiltà e concentrazione£.

Lo scudetto: è Napoli-Juve? "Scudetto un duello Napoli-Juve? Sono tante le squadre che possono competere fino alla fine. Questa non è una debolezza della Serie A perchè tutte le squadre si sono rafforzate".

Capitolo-Grassi. "Quando si dice che in questo mercato non ho portato un top player come promesso si dice una cosa sbagliata. Io ho detto ai miei collaboratori: 'questi sono i soldi a disposizione e bastano anche per un top player. Ma se le altre squadre a cui ci rivolgiamo, che sono top club, non vogliono vendere non possiamo farci niente. E poi se compriamo un top-player, gli facciamo far panchina in questo Napoli irresistibile? Oppure tiriamo fuori qualcuno di questi ragazzi che fanno così bene!? E' difficile tenere gli equilibri.

Chi arriva. "Giuntoli e Chievelli stanno lavorando bene. Arriveranno due giocatori funzionali al nostro progetto. Speriamo di acquistare due giocatori e poi chi vi ha detto che per l'estate non abbia già contrattualizzato un giocatore!?".

