Napoli, De Laurentiis: "Cavani? Per i gol c'è Milik"

21/07/2018

"Il Napoli ha i top player in casa - ha proseguito AdL -. Milik, Mertens e Zielinski non sono sul mercato". E nella rosa di Ancelotti per il presidente del Napoli non c'è posto per Cavani. "Sono io il vostro Matador", ha replicato sorridendo ad alcuni tifosi che gli chiedevano di comprare l'attaccante del Psg. "Abbiamo Milik che ha la capacità di fare gol e non ha potuto dimostrarlo per gli infortuni", ha aggiunto. Poi capitolo Vidal. "Lo seguivo tanti anni fa. Grandissimo giocatore, ma cerchiamo dei profili di 23, 24, 25 anni", ha spiegato il patron a Radio Kiss Kiss Napoli, che poi è tornato a parlare di Lainer: "C'è uno stop perché non andiamo d'accordo con chi lo rappresenta, non si sono comportanti in maniera professionale e quindi hanno avuto una porta in faccia". Poi una smentita e una conferma: "Storari? La trattativa non mi risulta, ma forse lo sta valutando Giuntoli. Roberto Baronio sarà il nuovo allenatore della Primavera degli azzurri".