Napoli: colpo Inglese per il 2018

31 agosto 2017

Il mercato del Napoli si chiude con un colpo, ma solo per il 2018. I partenopei hanno acquistato dal Chievo Roberto Inglese (operazione da 10 milioni + 2 di bonus), ma lasceranno il bomber in prestito ai veneti fino al prossimo giugno. In serata il benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis su Twitter: "Benvenuto Roberto, un Inglese nel mondo Napoli". Zapata e Strinic sono stati ceduti alla Sampdoria .

FRENATA BERARDI

Brusca frenata per il Napoli sul fronte Berardi. Nell'ambito delle trattative per Duvan Zapata, il club di Squinzi ha detto no a un'opzione degli azzurri per il 2018 sull'attaccante neroverde. In mattinata, stando a il Mattino, dovrebbe esserci un nuovo vertice tra i club per parlare della questione e capire se ci sono ulteriori margini di trattativa. DIfficle però raggiungere un'intesa. Per Berardi il Sassuolo chiede 50 milioni, il Napoli sembra disposto a metterne sul piatto 38.