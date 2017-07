Napoli, Chiesa il nome per il futuro: la Fiorentina non lo cede

28 luglio 2017

Mettiamo subito le mani avanti, prima che i tifosi viola, ma anche la dirigenza stassa, si risentano: la Fiorentina lo ha specificato dieci giorni fa con un forte e deciso comunicato stampa, Federico Chiesa non si tocca, non verrà venduto perché, dopo gli addii di Bernardeschi e quelli imminenti di Vecino e Kalinic, "la viola non è terra di conquista". C'è un però, bello grosso: Chiesa piace tanto a Maurizio Sarri . E se per questa stagione il Napoli ha sistemato il reparto degli esterni offensivi, quelli fondamentali nell'economia del gioco del tecnico toscano, con l'arrivo do Ounas, ecco che per il futuro il grande obiettivo resta quello del giovane esterno italiano della Fiorentina.

40 milioni, costa già quanto Bernardeschi. Federico Chiesa, 32 partite e 4 gol in Serie A, compirà 20 anni ad ottobre. E festeggerà il suo compleanno, a meno di clamorose sorprese, con la maglia della Fiorentina. Non si tocca, non si vende, nonostante il Napoli lo abbiam identificato come il profilo ideale: sia dal punto di vista tecnico tattico che dal punto di vista dell'immagine. Giovane, italiano, forte. E funzionale al gioco di Sarri. Chiesa è il mister-x rimasto nascosto per tutta l'estate nei piani del ds Giuntoli. I sondaggi con la Fiorentina hanno però trovato un muro viola invalicabile. E allora l'idea è quella di cucinare per bene la faccenda, per poi dare un assalto importante e convinto nella prossima stagione.



Con tutto che anche l'Inter, già quest'anno, ha provato a chiedere info alla viola, nei vari colloqui che hanno portato in nerazzurro prima Borja Valero e ora, ormai, Vecino. Ma i no di Corvino hanno fatto desistere i nerazzurri da questo obiettivo. Intanto il Napoli, però, non resta fermo: si continua a visionare Milot Rashica, esterno d'attacco kosovaro del Vitesse. È un classe '96, quindi altro profilo per il futuro.