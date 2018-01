Napoli, Carnevali frena: "Politano? Nessuna possibilità al momento"

31 gennaio 2018

A poche ore dalla fine del mercato diventa sempre più improbabile, se non impossibile, il trasferimento di Politano al Napoli . Gli azzurri erano arrivati a offrire 20 milioni di euro più due di bonus e continuano a contare sulla volontà del giocatore, che non vede l'ora di vestire la maglia partenopea. Il Sassuolo , però, continua a chiudere ogni porta come confermato dall'a.d. Carnevali : "Al momento non c'è alcuna possibilità per Politano al Napoli".

Il Napoli ha incontrato a Milano il Sassuolo e l'agente di Politano, Davide Lippi, che ha ribadito la volontà del giocatore di trasferirsi alla corte di Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri hanno alzato l'offerta a 20 milioni di euro più 2 di bonus, ma i neroverdi non mollano perché prima vorrebbero comunque assicurarsi una valida alternativa che, però, non è stata trovata. Freschissime le parole dell'a.d. del Sassuolo, Carnevali, che non ha usato giri di parole per descrivere la situazione: "Al momento non c'è alcuna possibilità per Politano al Napoli".



DA KLAASSEN A FARIAS

Vista la situazione molto complicata di Politano, il Napoli ha fatto un tentativo anche per Davy Klaassen, attualmente all'Everton dove però sta trovando poco spazio. La trattativa è però sfumata quasi sul nascere per il solito problema legato ai diritti di immagine. Più facile, e ben avviata, è invece la chiacchierata con il Cagliari per Farias. L'affare potrebbe essere quello giusto e la trattativa sembrerebbe in via di definizione anche il tempo, poco, che manca alla chiusura del mercato non gioca certamente a favore del Napoli.