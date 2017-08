Napoli, c'è Berardi per il futuro

30 agosto 2017

Il Napoli è già proiettato nel futuro. De Laurentiis negli ultimi giorni ha parlato con il Sassuolo e ha prenotato Domenico Berardi per il 2018. Il presidente partenopeo ha approfitatto dei contatti con i neroverdi per Zapata per creare un canale preferenziale per il bomber italiano che ha appena rinnovato fino al 2022. Intanto gli emiliani vogliono chiudere per il colombiano per poter liberare Matri con destinazione Parma.

Affare intavolato per la prossima stagione. Berardi vuole restare un'altra stagione a Sassuolo da titolare per cercare il riscatto dopo una stagione in chiaroscuro. Il bomber cerca la consacrazione per poi andare in una big. Niente Juve, il Napoli in pole e l'Inter sullo sfondo. E a confermare il gradimento per la piazza partenopea è stato anche l'agente dell'attaccante Beppe Galli: "Mi auguro che possa concludersi l'operazione, sarebbe il giocatore giusto per il Napoli, lo dico come tifoso napoletano".