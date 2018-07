Napoli, c'è sempre Di Maria nei pensieri di Ancelotti: c'è l'offerta

08/07/2018

Serve rispondere alla Juventus. E il Napoli non sta a guardare. Se i bianconeri lavorano per portare in Italia niente meno che Cristiano Ronaldo, i vice campioni d'Italia sono in pressing su Angel Di Maria. Dopo un primo sondaggio, Aurelio De Laurentiis è passato ai fatti, offrendo al calciatore un contratto fino al 2021 a 5 milioni di euro netti all'anno. Al momento, al Psg, Di Maria guadagna il doppio, ma ha il contratto in scadenza nel 2019. Ecco, quindi, che l'offerta del Napoli è da considerarsi particolamente competitiva.