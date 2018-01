Napoli ancora in attesa per Verdi, spunta Lucas

15 gennaio 2018

Per la fumata bianca c'è ancora da aspettare. Non si è ancora sbloccato l'affare Verdi-Napoli. L'attaccante del Bologna si è preso altre 24-48 ore prima di dare la sua risposta definitiva a De Laurentiis. E anche i rossoblù non hanno ancora dato l'ok all'offerta degli azzurri. Così la dirigenza partenopea, che fino a oggi era fiduciosa, si sta muovendo per valutare le alternative. Detto di Deulofeu, il nome nuovo è quello di Lucas Moura del Psg. Ci sarebbe già stato un primo sondaggio per il brasiliano classe 1992 chiuso da Di Maria, Mbappé, Neymar e Cavani. L'idea è quello di regalarlo a Sarri con la formula del prestito oneroso con diritto-obbligo di riscatto legato alle presenze.



Intanto De Laurentiis, a Milano per essere al centro del calciomercato, ha dribblato le domande dei giornalisti su Verdi: "Arriva o no? Siete sempre così bravi... rispondete voi. Ottimista? Come si dice a mezzanotte... fatevi una domanda datevi una risposta".