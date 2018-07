Napoli, AdL: "Ronaldo proposto anche a me. Avremmo rischiato il fallimento"

15/07/2018

Colpi di mercato possibili? "Ci serve un terzino capace di giocare su entrambe le fasce e lo prenderemo presto - ha proseguito De Laurentiis nell'intervista a 'Repubblica' - Poi aspettiamo le valutazioni di Ancelotti alla fine del ritiro. Se qualche giocatore non l'avrà convinto, correremo subito ai ripari". E su Ancelotti: "Si sta subito dimostrando un professionista straordinario. Non considera il Napoli una tappa di passaggio. Lavoriamo in sintonia e valorizzerà al massimo tutti i nostri giocatori".