Napoli, Adl chiama Cavani: "Per lui porte sempre aperte"

24/10/2018

Qualcosa è rimasto, insomma, come quando incontri la ex di quando eri ragazzino e non smetti di pensare che è stato tanto bello. Quindi De Laurentiis corteggia e Cavani ringrazia come può. Niente festeggiamenti in caso di gol, ha chiarito il Matador, perché sopra ogni cosa c'è una città che lo ha amato alla follia. Poi, pare ovvio, ci si può e ci si deve affrontare anche da nemici: è il football, ragazzi. Ma nemici un po' particolari, inconsueti.



Ancora De Laurentiis: "Edy sarebbe perfetto per Ancelotti, per il suo gioco". E pare difficile anche immaginarsi una squadra per cui Cavani non sarebbe l'ideale, forte com'è. E' anche un modo per mandare via la paura, perché Parigi, per il Napoli, non è soltanto la città dell'amore - perduto e inseguito -, è anche il punto da cui partire, l'asticella da scavalcare, l'esame da superare. Dal Parco dei Principi si può tornare con un quarto di nobiltà appiccicato addosso o con la consapevolezza di non essere ancora pronti per certe salite. Il Psg è la vetta da scalare. Può aprire le porte degli ottavi - anche se la strada resterebbe lunga - o blindare i sogni. Nessuno escluso.



"Sarà come una partita a scacchi", ha detto ancora De Laurentiis a bordo campo durante la rifinitura. "Cavani è un fuoriclasse assoluto e può giocare fino a 38 anni. Verratti? A Parigi non mi ha fatto impazzire. Il Psg? Trasforma in bianco il bilancio in rosso. Napoli non è il Qatar: se Edy vuole parliamo, ma deve ridursi il salario...". Tutto senza filtri. Adl la sua partita l'ha fatta, adesso tocca al Napoli.