Napoli, accelerata per il rinnovo di Insigne: accordo vicino

14 aprile 2017

Accelerata in casa Napoli sul fronte Insigne . Il presidente De Laurentiis ha incontrato l'entourage del giocatore per parlare del rinnovo e si è detto disponibile a venire incontro alle richieste del giocatore (eccetto sui diritti di immagine), proponendo un contratto da oltre quattro milioni di euro netti a stagione fino al 2022 . Nel prolungamento offerto dal Napoli non ci sarebbe l'inserimento di alcuna clausola rescissoria .

La svolta è arrivata a Roma, negli uffici della Filmauro. AdL ha visto gli agenti di Lorenzinho per fare il punto della situazione e mostrare la volontà del club di raggiungere un'intese. Resta il nodo sui diritti di immagine, su cui il presidente azzurro sembra intenzionato a non voler fare eccezioni. Grande apertura invece sul fronte ingaggio. Per Insigne, infatti, De Laurentiis ha pronto un importante ritocco dello stipendio. Si parla di un ingaggio di circa 4,5 milioni di euro a stagione fino al 2022 senza clausola rescissoria.



Un passo avanti che sembra aver rotto gli indugi e indirizzato la trattativa verso l'accordo. A queste condizioni, infatti, le parti ormai sembrano molto vicine e il rinnovo di Insigne potrebbe arrivare presto. A Napoli, dopo nove mesi travagliati, il grande gelo tra Lorenzinho e De Laurentiis non c'è più.