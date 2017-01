Napoli: spunta Borini come vice Callejon

18 gennaio 2017

Spunta un nuovo nome per il Napoli : Fabio Borini . L'attaccante del Sunderland è in cerca del rilancio e vorrebbe tornare in Italia dopo le lontane esperienze con Parma e Roma (2011-2012). Un'occasione che gli azzurri stanno valutando proprio in questi giorni come riporta Il Mattino. L'esterno 26enne è considerato un ottimo vice Callejon e a giugno De Laurentiis potrebbe andare all'assalto.

Ora il ruolo è coperto da Giaccherini, ma a giugno l'esterno potrebbe cercare una nuova soluzione per giocare con più continuità. Borini ha il contratto in scadenza nel 2019 e per questo il prossimo giugno sarebbe il momento giusto per andare all'assalto. L'ex Roma ha le qualità giuste per il gioco di Sarri e a 26 anni cerca la vera esplosione. Un'occasione per entrambi.