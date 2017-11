Mercato Napoli, l'Atletico Madrid stuzzica Mertens

11 novembre 2017

Una coperta già corta, accorciata ulteriormente dal poco turnover di Sarri, è un lusso che il Napoli quest'anno non può permettersi. Il passato insegna, o meglio dovrebbe insegnare, ed è per questo che la dirigenza per non farsi trovare impreparata si sta già muovendo per trovare sostituti all'altezza di Milik e Ghoulam, gli infortunati di lungo corso che rientreranno solo a campionato quasi ultimato. Se per la punta il casting per ora è fermo alla possibilità di anticipare l'arrivo di Inglese dal Chievo di qualche mese, magari girando proprio Milik ai gialloblù, le piste per l'esterno mancino di difesa sono più diversificate e intricate.



Il preferito di Sarri sarebbe Sime Vrsaljko che, oltre a essere il più costoso, può vantare su diversi estimatori in giro per l'Europa. L'ultimo, forse il più pericoloso, arriva proprio dalla Serie A ed è la Roma di Di Francesco, che lo ha allenato e lanciato ai tempi del Sassuolo. Monchi è volato negli Stati Uniti incassando l'ok della proprietà a un investimento in quel ruolo visto l'infortunio di Karsdorp e si prospetta una battaglia senza esclusione di colpi. Le alternative come Grimaldo del Benfica e Faragò del Cagliari sono ripieghi non troppo convincenti al momento.



L'asse Madrid-Napoli, però, potrebbe diventare più affollato del previsto soprattutto con una visuale più ad ampio raggio. Non a gennaio ovviamente, ma per giugno Simeone vorrebbe portare Dries Mertens a Madrid. Con Griezmann in partenza a fine stagione, così come Torres, Gameiro e Vietto, il solo Diego Costa - che arriverà a gennaio - non può bastare per le ambizioni dei Colchoneros e anche il Cholo si è inserito di prepotenza - come riporta As - tra gli estimatori del folletto belga.