Mercato Napoli: Keylor Navas ipotesi per la porta

15/06/2018

Una suggestione, poco più di una ipotesi per ora, ma anche una via da percorrere quando il mercato europeo si sbloccherà probabilmente dopo i primi verdetti del Mondiale in Russia. A oggi, infatti, anche la questione portieri è tutt'altro che definita con diverse società, tra cui appunto Napoli e Real Madrid, alle prese con trattative, affari e accordi che come un domino avranno effetto l'uno sugli altri. Gli azzurri dopo l'addio di Reina e con l'intenzione di non promuovere Sepe titolare, devono scegliere l'estremo difensore di qualità.



Keylor Navas è un'idea di Ancelotti che lo ha allenato al Real Madrid. I campioni d'Europa sembrano destinati a strappare Alisson alla Roma per una cifra importante dopo aver mollato l'idea De Gea, aprendo di conseguenza proprio all'addio del costaricense, che però non è l'unica opzione per il Napoli. Le altre però sono tanto di qualità quanto complicate, a partire da Areola forse il preferito di Ancelotti.



Il futuro del portiere francese del Psg dipenderà dal buon esito dell'approdo di Buffon sotto la Tour Eiffel, ma lo stesso è finito nel mirino della Roma una volta che le voci di addio di Alisson sono diventate sempre più insistenti. Più lontano, invece, Bernd Leno che sembra destinato all'Arsenal, ma per il quale comunque De Laurentiis non vuole spendere i 28 milioni di clausola rescissoria imposti dal Leverkusen. L'alternativa Sirigu resta in vita, ma il Torino non ha intenzione di cedere il portiere o almeno di fare sconti.