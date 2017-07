Leverkusen, no al Napoli per Leno: "Resta al 100%"

9 luglio 2017

Il Napoli continua a cercare un portiere da affiancare a Pepe Reina , ma non sarà Bernd Leno. L'estremo difensore tedesco piace, ma è destinato a restare al Bayer Leverkusen: "Il Napoli lo vuole, è vero - ha confermato il ds delle Aspirine Rudi Voeller -, ma non se ne farà nulla. Abbiamo già incassato 40 milioni di euro e anche per questo motivo Leno resterà al 100%". Intanto De Laurentiis ha proposto a Reina un rinnovo fino al 2019.

Con toni più dolci e senza fretta, ma in casa Napoli la questione portiere resta un argomento di discussione. Mentre il presidente ha offerto a Reina un rinnovo contrattuale fino al 2019, lo spagnolo vorrebbe un accordo fino al 2020 con un leggero aumento di stipendio. Un affare in standby che sta condizionando le scelte della dirigenza che vorrebbe affiancare a Reina un portiere affidabile e già pronto, come poteva essere Leno.



