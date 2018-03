La priorità di De Laurentiis è il rinnovo di Sarri: in alternativa c'è Inzaghi. Ed è ancora Napoli-Juve

26 marzo 2018

Primo obiettivo: chiudere quanto prima il discorso con Sarri , firmare il prolungamento di contratto e dare continuità al progetto. Piano B: tutelarsi, in caso di mancato accordo con il tecnico, con un successore all'altezza, possibilmente italiano, preparato e innovativo, deciso ma non integralista. Insomma, senza escludere Giampaolo, in caso di separazione da Sarri il nome giusto per De Laurentiis è quello di Simone Inzaghi . Una scelta, però, che anche in chiave mercato andrebbe a riproporre lo scontro Napoli-Juve , visto che il tecnico laziale è anche indicato come possiible successore di Allegri sulla panchina bianconera.

Dai 2,5 milioni proposti da De Laurentiis ai 4 richiesti da Sarri c'è ancora molta strada da colmare. Ma la volontà condivisa di proseguire assieme c'è (per l'attuale tecnico azzurro sono però fondamentali le garanzie tecniche sul futuro e le conseguenti motivazioni) e nell'arco di un paio di settimane al massimo tutto dovrebbe (potrebbe) definirsi.



Ma, come in ogni trattatvia, non è da escludere una rottura: giusto quindi tutelarsi e per farlo il presidente del Napoli ha sondato il terreno per Simone Inzaghi. L'attuale tecnico della Lazio, così come Giampaolo e Luis Henrique, ha quelle qualità che tanto piacciono al numero uno partenopeo: un interesse che andrebbe però inevitabilmente a collidere con quello bianconero, visto che lo stesso Inzaghi è sul taccuino di Marotta per l'eventuale dopo Allegri.