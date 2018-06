L'Arsenal spiazza il Napoli: è a un passo da Leno

13/06/2018

Il tira e molla tra Leno e il Napoli si conclude in maniera inaspettata. A sancire la parole fine è stato l'Arsenal che in poche ore ha chiuso con il Bayer Leverkusen per il portiere tedesco: 25 milioni di euro. Spiazzato De Laurentiis che aveva il classe 1992 in cima alla lista dei desideri per sostituire Reina. Si trattava da dicembre, l'accordo con il numero uno c'era già da tempo, ma l'arrivo di Ancelotti ha rallentato l'operazione favorendo l'inserimento decisivo dei Gunners.



Ora che Leno è definitivamente sfumato per il Napoli c'è un problema portiere. L'alternativa Rui Patricio non convince e in più c'è la delicata situazione dello Sporting Lisbona. Il nome nuovo è Sirigu del Torino, mentre il giovane Lunin sarà preso per il futuro.