L'agente di Benzema gela il Napoli: "Il messaggio di Karim non è un addio. Via dal Real? Buonanotte..."

09/07/2018

Nell'era social basta poco per lanciare un messaggio. Ma quando le parole sono "sibilline", allora il significato può essere interpretato in diversi modi. Ed è quello che è successo con Karim Benzema, che su Twitter ha ringraziato il Real, senza motivare ulteriormente il suo "omaggio" ai Blancos: "Nove anni fa indossavo per la prima volta la maglia del Real. Grazie al presidente, al club, ai giocatori e agli allenatori che ho incontrato", ha scritto il bomber.



Una dichiarazione che ha fatto sorgere diversi interrogativi, scatenando le speranze dei tifosi del Napoli, consapevoli che l'attaccante francese è tra i prediletti di Carlo Ancelotti. Anzi, è il prediletto! Ma a gelare gli umori dei partenopei ci ha pensato il procuratore dell'attaccante che, intervistato da calcionapoli24.it, ha precisato: "Non è un messaggio di addio. Karim ha voluto celebrare una ricorrenza, l'arrivo a Madrid nove anni fa". E poco più tardi è nuovamente intervenuto, sempre via twitter, lo stesso Benzema: "Amo il calcio e amo il Real Madrid".