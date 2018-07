Juve, Raiola offre Kean al Napoli

31/07/2018

Mino Raiola ha offerto Kean al Napoli. Secondo quanto riporta Il Mattino, il procuratore del giovane attaccante eletto miglior giocatore dell'Europeo Under 19, di proprietà della Juventus , avrebbe contattato il club partenopeo per chiedere se interessato all'ingaggio di Kean. La Juventus per cederlo chiede 20 milioni di euro , una cifra molto alta secondo il Napoli e la trattativa sembra essersi fermata sul nascere.

Kean è stato il grande protagonista dell'Italia ai recenti Europei Under 19. Con quattro gol in cinque partite (tra cui la doppietta in finale), il centravanti ha trascinato gli azzurri a un passo dal titolo continentale e ora la Juve, per cederlo, chiede 20 milioni di euro dopo averlo lasciato in prestito al Verona nella scorsa stagione.