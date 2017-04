Insigne si lega per sempre al Napoli, rinnovo milionario sino al 2022: "Orgoglioso e fiero"

22 aprile 2017

Un accordo raggiunto, dopo una lunga e tormentata trattativa, con piena soddisfazione anche del presidente Aurelio De Laurentiis, non a caso al suo fianco nella conferenza indetta per l'ufficializzazione della firma: "Mi fa molto piacere che Lorenzo sia una bandiera - ha detto il presidente - sapete che ci vuole tempo per costruire cose che durino. Lui è il nostro simbolo, rappresenta la napoletanità. Questo sentimento di Insigne l'abbiamo riscontrato in Hamsik, ma non in tutti. Siamo dei bravi architetti, non abbiamo paura di perdere anche pezzi importanti. Far rimanere le persone non volentieri non conviene a nessuno. Se in questa città non ti riesci a radicare.. se non la ami non puoi restare. Napoli è particolare, stare qui non è come stare a Torino o Manchester. Napoli ha una storia che ti coinvolge e non finisce mai, ma che ti rapisce se ti fai coinvolgere. Tornando ai rinnovi, se perdiamo qualche pezzo importante ce ne faremo una ragione, poi è anche noioso allenare sempre gli stessi... Ma non mi sto riferendo a Mertens, la sua è un'altra situazione, conoscete le sue questioni familiari. Non sto parlando di lui".



Dal presidente al protagonista vero di giornata: "Io leader del Napoli? Ho sempre avuto la responsabilità, essendo napoletano, di fare più degli altri: i tifosi si aspettano sempre di più" ha detto Insigne. "Io ho sempre cercato di dare il massimo, non sono partito benissimo, ma nelle difficoltà sono cresciuto. Sono più che felice, è quello che ho sognato da bambino. Sono cresciuto qui e sono orgoglioso e fiero di questa giornata, di aver rinnovato per altri cinque anni. Spero di non togliere mai più questa maglia e di vincere qualche trofeo importante, lo merita sia lo società ma anche la gente di Napoli".



E a proposito di vittorie...: "Secondo o terzo posto cambia a livello di numeri contabili" ha sentenziato De Laurentiis. "Mancano giornate fondamentali, ma quest'annata è fantastica perchè abbiamo 4 giocatori in doppia cifra da soli in Europa. Se l'anno prossimo dovesse ritrovare la forma, come accade spesso, anche Milik, potremmo averne anche cinque e c'è anche Pavoletti. Non dobbiamo parlare proprio di mercato lì, c'è l'imbarazzo della scelta. Ci vorranno degli innesti sulle corsie. Proverò a trattenerli tutti, ma se qualcuno chiede di andare via o un pazzo che paga clausole altissime, ce ne faremo una ragione. Vogliamo vincere, arrivare secondi oggi equivale a uno scudetto, proveremo a vincere primo o poi un super-scudetto. Una precisazione: Insigne invece non ha clausola rescissoria, come Hamsik".



E in chiusura, sempre in tema di mercato e rinnovi, un'ultra precisazione su Reina e il futuro della porta azzurra: " Pepe ha un altro anno di contratto - ha detto De Laurentiis -, ha fatto bene e non ci sono problemi. E' chiaro che noi dobbiamo pensare anche al futuro, è chiaro che devo orientarmi su un portiere che abbia la sua maturità, non su un giovane emergente. Bisognerà poi gestire due prime donne, dovranno essere entrambi utilizzabili. Per investire sul futuro non bisognerà andare nè su uno troppo giovane nè su uno troppo esperto, per assicurarsi i prossimi 10 anni al massimo bisogna puntare su uno di 27-28 anni".