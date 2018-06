Il Napoli stringe per Areola: incontro a Parigi col Psg

19/06/2018

Il Napoli , sempre alla ricerca del sostituto di Reina, ha rotto gli indugi e ha deciso di puntare forte su Alphonse Areola , 25enne portiere del Psg espressamente richiesto da Ancelotti che lo fatto esordire in Ligue 1 nel 2013. Gli azzurri puntano sul fatto che i parigini devono effettuare vendite per 60 milioni entro fine giugno per il Fair play finanziario e sull'imminente arrivo di Buffon che relegherebbe il francese a ruolo di secondo.

Il Psg, dopo avere a lungo tentennato, si è convinto a lasciar partire il 25enne portiere, ma non vuole di certo svenderlo. La richiesta dei parigini è di 35 milioni, una somma considerevole, ma De Laurentiis vuole fare di tutto per accontentare Ancelotti, che ha bocciato Rui Patricio e Leno a favore dell'attuale terzo portiere della Francia.



In soccorso del patron del Napoli sono in arrivo Mino Raiola, agente del calciatore che proverà a convincere gli sceicchi ad abbassare le pretese, e il tempo. I francesi, infatti, devono fare cessioni per 60 milioni di euro entro il 30 giugno sull'altare del FFP. Con i 18 di Pastore destinato alla Roma e la trentina che arriverebbero da Areola il più sembra essere fatto. In attesa di Areola, al Napoli arriva Fabian Ruiz, centrocampista del Betis Siviglia.