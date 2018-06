Fabian Ruiz già a Napoli, per ora... solo in crociera. Ma la firma è cosa fatta

20/06/2018

Fabian Ruiz è sbarcato a Napoli . Il centrocampista del Betis Siviglia è in crociera con la famiglia e la nave su cui sta girando il Mediterraneo è attraccata in porto per una sosta di mezza giornata nel porto partenopeo. Intercettato all'uscita dello scalo napoletano (come si può vedere nelle foto di calcionapoli24.it ), lo spagnolo non ha voluto rilasciare dichiarazioni, dopo di che si è concesso un giro per la città, ammirandone le straordinarie bellezze e saggiando già un anticipo del calore del tifo azzurro.

La trattativa tra il Napoli e il Betis, che prosegue ormai da lungo tempo, è ormai alle battutte conclusive. Per chiudere l'operazione manca solo l'ufficalità, ma per il resto è tutto fatto. La società di AdL ha versato la clausoal di 30 milioni del contratto di Ruiz, che sosterrà le visite mediche con gli azzurri al termine della crociera che sta facendo con la famiglia e che ha fatto scalo proprio in quella che sarà presto la sua prossima città.



Del resto, in questa direzione erano stata anche le ultime dichiarazioni del tecnico della squadra sivigliana Setien: "Fabian Ruiz? Sembra proprio che se ne possa andare - ha dichiarato ieri - se non è stato già venduto. Stavamo aspettando che il giocatore decida. Ma sembra che potremmo venderlo già domani (oggi, ndr) per 30 milioni". L'operazione, dunque, si sbloccherà non appena il Napoli ufficializzerà la cessione di Jorginho al Manchester City per 55 milioni di euro.