Emergenza Napoli, si valutano gli svincolati: Milic e Siqueira nel mirino Gli azzurri pensano alle possibili soluzioni dopo il ko di Ghoulam: il croato e il brasiliano sono i nomi caldi, ma si valutano anche Mesbah, Tremoulinas e Albertazzi...

11 febbraio 2018

L'infortunio di Ghoulam, finito k.o. per la rottura della rotula, lascia il Napoli con soli tre terzini in rosa: Hysaj, Mario Rui e Maggio. Un numero a dire poco ridotto per una squadra che si gioca lo scudetto ed è in piena corsa in Europa League. Ecco perché, per risolvere l'emergenza, gli azzurri potrebbero decidere di mettere sotto contratto un terzino attualmente svincolato. Un'ipotesi che il d.s. Giuntoli sta valutando nelle ultime ore.

Anche Sarri, dopo il 4-1 alla Lazio, ha aperto al possibile arrivo di uno svincolato: "Dipende dalla società - le sue parole -. Sicuramente numericamente siamo un po' pochi, abbiamo difficoltà anche a fare le tre posizioni in allenamento. Se tra gli svincolati c'è qualcuno che ci può dare una mano, Giuntoli lo pescherà. Ma ho qualche dubbio che ci siano giocatori già pronti tra gli svincolati". Il punto, infatti, è che il gioco del Napoli richiede meccanismi precisi e un'ottima condizione atletica e, in questo senso, il nome più caldo è quello di Hrvoje Milic, che da pochissimo (fine gennaio 2018) ha interrotto il contratto con l'Olympiacos. Il croato, lo scorso anno alla Fiorentina, conosce già la Serie A e ha una discreta esperienza in Europa.



L'altro nome che circola con più insistenza è quello di Siqueira, 31enne brasiliano svincolatosi a settembre e in campo l'ultima volta ad aprile 2017, con la maglia del Valencia. Il terzino ha sicuramente il profilo tecnico più interessante (ex Inter, Lazio, Udinese, Atletico Madrid e Valencia), ma era reduce da diversi problemi fisici e dunque andrebbero valutate le sue condizioni. E' anche possibile che il Napoli gli offra un iniziale periodo di prova per valutarlo attentamente.



Le altre opzioni in mano a Giuntoli sono essenzialmente quattro a partire da Mesbah (ex Milan, Samp, Lecce, parma, Livorno, Crotone), fermo da fine agosto dopo la breve esperienza al Losanna. Si valutano anche Tremoulinas (classe 1985) - svincolato dopo tre stagioni al Siviglia e reduce da alcuni problemi al menisco -, Michelangelo Albertazzi - svincolato dal Verona a dicembre 2017 - e Kieran Richardson (classe 1984), svincolato da circa un anno dal Cardiff.

CHIRICHES, OGGI GLI ESAMI: RISCHIA UN MESE DI STOP

Il Napoli deve fare i conti anche con l'infortunio di Chiriches, che ieri si è fermato durante la rifinitura per un guaio muscolare. Oggi il difensore centrale verrà sottoposto a degli esami strumentali per stabilire l'entità del problema, ma il timore è che si tratti di uno stiramento che lo potrebbe tenere lontano dal campo per circa un mese.

