Chelsea-Sarri, una telefonata tra Abramovich e AdL sblocca la trattativa

09/07/2018

Nel giorno in cui il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti si raduna prima della partenza per Dimaro, il Chelsea è pronto a chiudere definitivamente per Maurizio Sarri, l'uomo scelto dai Blues per avviare un nuovo ciclo. A sbloccare la situazione - come riferito dal Corriere dello Sport - è stata una telefonata di Roman Abramovich, sceso in campo direttamente per raggiungere un accordo definitivo con Aurelio De Laurentiis.