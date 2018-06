Chelsea-Sarri, ora si può fare: contratto di tre anni a 5 milioni di euro a stagione

15/06/2018

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'idea è sul tavolo. Sarri non aspetta altro che una chiamata: un tecnico come lui non può restare senza panchina nella prossima stagione. Così, giorno dopo giorno, tra chiusure e aperture, Sarri sta preparando il suo sbarco a Londra, al Chelsea. Se arriverà la fumata bianca tra i Blues e il Napoli, prenderà il posto di Conte.