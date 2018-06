Chelsea-Sarri, annuncio vicino: vivrà nel centro sportivo dei Blues

25/06/2018

Ore caldissime per il passaggio di Maurizio Sarri al Chelsea . Stando ai media britannici, l'annuncio sarebbe ormai imminente dopo il raggiungimento dell'accordo tra i Blues e il Napoli, che ha accettato di liberare l'ex tecnico dietro il pagamento di poco più di cinque milioni di euro . Trovata l'intesa tra i club, non sembrano esserci dunque più ostacoli per lo sbarco a Londra di Sarri, che ha chiesto di poter risiedere nel centro sportivo del Chelsea , a Cobham, 20 km a sud di Londra.

Per chiudere la trattativa, dunque, a questo punto mancherebbe soltanto l'ufficialità. Prima Marina Granovskaia, il ceo del Chelsea, dovrà firmare la risoluzione consensuale del contratto con Antonio Conte o procedere con l'esonero, poi metterà tutto nero su bianco con Maurizio Sarri. Per il tecnico italiano al Chelsea è pronto un contratto di tre anni da 18 milioni di euro netti totali. Un grande balzo in avanti per l'ex allenatore del Napoli, che ora potrà testare il suo calcio in Premier League e dimostrare le sue qualità anche oltre i confini italiani.



Nel frattempo Sarri ha già scelto dove andrà a vivere. Il tecnico ha chiesto infatti al club inglese di poter soggiornare all'interno del centro sportivo. Non sarebbe la prima volta che un manager dei Blues si accasa all'interno della struttura d'allenamento, dove tra campi, palestre e uffici c'è anche un'unità abitativa con giardino indipendente. In passato già Andre' Villas-Boas vi aveva soggiornato, ma solo per pochi mesi prima di essere esonerato.