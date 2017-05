Cavani: "Quando lascerò il Psg potrei tornare al Napoli"

8 maggio 2017

Tornare al Napoli ? Perché no? Anzi, assolutamente possibile. Auspicato e desiderato. Edinson Cavani parla del suo futuro e sono parole che i tifosi azzurri - per lo meno quei tanti che non hanno dimenticato il campione uruguagio - non possono che apprezzare: "Lì ho vissuto momenti molto speciali. Io sono molto attaccato alle mie origini e un giorno, quando finirà il mio contratto con il Psg, potrei tornare in azzurro. Normale voler ritornare".

"Io sono molto legato alla mia terra, alla mia casa, alla mia famiglia, alle mie abitudini e ai posti in cui sono cresciuto da piccolo - ha detto Cavani a Fox Sports - sono cose che mi mancano tanto. Vorrei lasciare quando decido io e non vorrei che fosse il calcio a lasciare me. Quindi dopo il Psg non so cosa accadrà ma se deciderò di cambiare squadra potrei scegliere di ritornare a Napoli e poi di tornare a casa mia. Vedremo nel 2020: quelli vissuti con la maglia azzurra sono stati momenti molto speciali, credo sia stato il periodo in cui tutte le cose sono cambiate veramente per me e il merito, come sempre dico, non è solo mio ma anche di Mazzarri che mi ha voluto là in primis, dei miei compagni che ho avuto là e della gente che mi ha fatto sentire un mito".