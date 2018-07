Benzema, dura replica a De Laurentiis: "Un altro folle nella mia lista"

20/07/2018

Botta e risposta. Non ci ha impiegato molto Benzema a replicare alle parole di De Laurentii s, che ha definito " vecchio " l'attaccante del Real Madrid. " Un altro pazzo nella mia lista ", ha scritto Karim sul suo profilo Instagram, citando le dichiarazioni del patron del Napoli. Una risposta dura, che allontana definitivamente il bomber ex Lione dal Napoli di Carlo Ancelotti.

Parole forti e chiare. Giusto per precisare il concetto. Sentirsi dire "vecchio" da AdL non è proprio andato giù a Benzema, che ha deciso di mostrare tutto il suo disappunto sui social, puntando il dito contro il numero uno azzurro. "Ancora un folle sulla mia lista", ha tuonato l'attaccante, prendendo anche le difese dell'ex compagno Di Maria, bollato sempre come "vecchio" da De Laurentiis.



Quasi in risposta, sono arrivare le voci secondo cui proprio Benzema sarebbe finito nel mirino del Milan, che starebbe pensando di farsi avanti con il Real Madrid per l'attaccante francese. Una suggestione, quella rilanciata da Sky, che dovrà comunque attendere il verdetto del Cda rossonero.