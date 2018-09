NAPOLI, SI PROVA A BLINDARE MERTENS

04/09/2018

Il Napoli vuole blindare Dries Mertens. Come scrive ‘Il Mattino’, ci sarebbero stati già dei colloqui a Genova al termine di Samp-Napoli tra Giuntoli, ds dei partenopei, e l’entourage del calciatore per trovare un accordo sul prolungamento del rapporto con il belga attualmente in scadenza nel 2020. De Laurentiis punta a rinnovargli il contratto e a togliere la clausola rescissoria presente da 30 milioni di euro.