MONTELLA: "NON SO QUANDO TORNERÒ AD ALLENARE"

17/09/2018

Vincenzo Montella, attualmente senza squadra, non fa previsioni: "Non so quando tornerò in panchina, adesso mi godo il mio tempo con la mia famiglia e le vacanze. Sono molto tranquillo e sereno, vedremo. Se preferirei tornare all'estero o in Italia? Mi piace lavorare all'estero, così come piace lavorare in Italia" le parole a Radio anch'io sport.