Modric e il sogno nerazzurro: "Non mi sono mai visto fuori dal Real Madrid, ma per il futuro..."

25/09/2018

È stato il grande desiderio, il sogno proibito dei tifosi nerazzurri. E rischia di rimanere tale. Perché Luka Modric ha fatto capire che nell'ultima sessione di calciomercato non aveva alcuna intenzione di andare all' Inter : " Non mi sono mai visto fuori dal Real Madrid ", ha detto il centrocampista croato, fresco vincitore del premio The Best Fifa 2018. La porta sembra chiusa, sigillata, ma dalle parti di corso Vittorio Emanuele la fiammella della speranza è ancora accesa.

Modric, infatti, ha parlato anche dei suoi desideri per il futuro, possibilmente ancora con la camiseta blanca: "Mi piacerebbe poter terminare la mia carriera al Real Madrid, ma vediamo che succederà. È un club molto esigente, per cui pensiamo a poco a poco, anno per anno". Il numero 10 ha un contratto in scadenza a giugno 2020 che prevede una clausola rescissoria da 750 milioni di euro, però non ha ancora rinnovato e soprattutto le parole nei giorni scorsi di Florentino Perez possono assumere un significato importante.



Riferendosi al caso di Cristiano Ronaldo il presidente madridista aveva detto: "Le clausole non esistono perché siano pagate. Se deve esserci una vendita, bisogna trattare. Noi non volevamo venderlo, ma Cristiano voleva andar via per motivi personali e abbiamo capito che, dopo tutto quello che ha fatto per noi, dovevamo aprire la porta". E allora la speranza, anche per Modric, sarà davvero l'ultima a morire.