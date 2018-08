Ufficiale, Bakayoko è un nuovo giocatore del Milan

14/08/2018

Tiémoué Bakayoko è un nuovo giocatore del Milan. Dopo la giornata di visite mediche e test fisici è arrivata la firma. Il centrocampista francese di origini ivoriane, 24 anni tra tre giorni, arriva dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto. Le cifre dell'affare: il Milan sborsa 5 milioni per il prestito oneroso, mentre il riscatto è fissato a 35 milioni. "Milan, grazie per aver creduto in me e per tutto il supporto - le prime parole da rossonero del centrocampista -. Siamo pronti per affrtonare la nuova stagione".