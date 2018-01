Suso respinge il Liverpool: "Per adesso voglio solo stare al Milan"

15 gennaio 2018

Quanto vale Jesus Suso? Il nodo della questione è tutto qui, perché lo spagnolo, oggi o tra qualche mese, potrebbe diventare un affare per diversi club europei. Il punto è questo: il Liverpool, fresco di incasso monstre dalla cessione di Coutinho al Barcellona , cerca un giocatore per sostituirlo e avrebbe individuato nello spagnolo del Milan il profilo perfetto. Dal canto suo il club di via Aldo Rossi - che nel frattempo non ha ricevuto alcuna offerta ufficiale -, non ha alcuna intenzione di lasciar partire il giocatore "nemmeno per 80 milioni", una cifra, questa, che dovrebbe far ragionare molto Fassone e Mirabelli . Il motivo è semplice.



Nel momento del rinnovo, datato settembre 2017, il Milan e Suso hanno inserito nel contratto una clausola rescissoria da 40 milioni (50 in caso di qualificazione alla Champions, ndr) che permetterebbe allo spagnolo di liberarsi senza doversi confrontare con il Milan e a qualunque acquirente di non doversi dilungare in trattative per strapparlo a Gattuso. Torna quindi di moda la domanda: quanto vale Suso?



Per chiudere ogni discorso, però, è stato lo stesso Suso a intervenire in prima persona postando il suo pensiero su Instagram: "Ho firmato da poco un importante rinnovo, ma leggo, mi riferiscono di tutto. Clausole, trattative, voci di mercato. Non ci penso, sono concentrato sul campo e al resto pensa il mio agente - ha dichiarato lo spagnolo -. In ogni caso per qualsiasi scenario conta la mia volontà, solo la mia volontà. Ed io per adesso voglio solo rimanere al Milan. Tutto il resto sono chiacchiere, della clausola non mi interessa nulla e serve rispetto per una società come il Milan che su di me ha investito molto".