Suso: "Voglio restare al Milan"

15 gennaio 2018

Il Liverpool fa sul serio, ma Suso non è intenzionato a tornare ad Anfield. Almeno per ora. Lo spagnolo è uscito allo scoperto e dopo tante voci di mercato, che iniziavano a farsi sempre più insistenti, ha dichiarato amore al Milan: "Ho firmato da poco un importante rinnovo, ma leggo, mi riferiscono di tutto. Clausole, trattative, voci di mercato. Non ci penso, sono concentrato sul campo e al resto pensa il mio agente. In ogni caso per qualsiasi scenario conta la mia volontà, solo la mia volontà. Ed io per adesso voglio solo rimanere al Milan. Tutto il resto sono chiacchiere, della clausola non mi interessa nulla e serve rispetto per una società come il Milan che su di me ha investito molto".