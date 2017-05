Roma, ultimatum a Kessie

16 maggio 2017

Ultimatum della Roma a Kessie . L'inserimento del Milan nella trattativa e i tentennamenti del giocatore, che sembrava a un passo dai giallorossi solo qualche settimana fa, avrebbero irritato Monchi che non sarebbe disposto ad aspettare oltre il prossimo week end per avere una risposta definitiva. Il nuovo ds della Roma starebbe addirittura già sondando il terreno con l'Udinese per Jankto , fresco di rinnovo di contratto con i friulani fino al 2021 ma già in contatto con la Roma.

Il tempo sta insomma per scadere e la Roma non ha alcuna intenzione di prorogarlo. La sensazione è infatti che più passino i giorni, più il giocatore si possa allontanare, magari tentato da ulteriori offerte - oltre a quella del Milan, cui però manca l'accordo con l'Atalanta -, e rendere sempre più complicato l'affare. Il gioco al rialzo sta comunque disturbando non poco Monchi, che ha per questo chiarito ad Atangana, agente del giocatore, di essere pronto a liberare l'ivoriano nel caso in cui la decisione finale dovesse ancora tardare.



In tutto questo, ovviamente, il Milan resta alla finestra. L'uscita di scena della Roma agevolerebbe anche i rossoneri che, a buon punto con il giocatore, potrebbero strappare uno sconticino all'Atalanta. Dal canto loro i bergamaschi non hanno alcuna fretta di chiudere, consapevoli della possibilità che su Kessie possano inserirsi anche altre squadre, italiane e non.



Fatto sta che a Trigoria hanno di fatto voltato pagina e preso a parlare con l'agente di Jankto per verificare la possibilità di portarlo nella Capitale. Il giocatore, nonostante il rinnovo di contratto con l'Udinese, sembra assolutamente felice di accasarsi a Roma. Resta da sedersi attorno a un tavolo con il club friulano e mettere nero su bianco un'offerta. Tempi brevi, anche qui. Monchi vuole costruire la sua Roma con il dovuto anticipo. In attesa di capire poi a quale allenatore sarà affidata la prossima rincorsa giallorossa allo scudetto.