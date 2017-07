Renato Sanches apre al Milan: "Opzione interessante"

25 luglio 2017

Il giocatore vuole cambiare aria, il Bayern è d'accordo a trovargli un club ma, visto l'occhio della testa che lo ha pagato solo un anno fa (35 milioni più 45 di bonus, 5 per ogni stagione in cui raggiungerà le 25 presenze - 5 già versati dunque - e 20 in caso arrivi sul podio del Pallone d'Oro o sia iscritto nella Top XI Fifa), non ha intenzione di fare sconti. E la quotazione da 50 milioni di euro spaventa non poco il Milan, disposto sì ad accoglierlo ma solo in prestito oneroso (magari biennale) con eventuale diritto di riscatto (ma non a quelle cifre).



Sanches tornerebbe volentieri al Benfica dove è di casa, sempre che dall'Inghilterra il Manchester United non decida di dare l'accelerata decisiva e regalare a Mourinho uno dei giovani centrocampisti più interessanti del panorama mondiale.