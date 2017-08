Raiola: "Niang non vuole andare in Russia"

24 agosto 2017

Il caso Niang tiene ancora banco in casa Milan. Dopo le parole di Montella e del francese, sono arrivate anche quelle di Mino Raiola. Da Montecarlo il procuratore dell'esterno francese ha provato a fare chiarezza: "Montella ha detto che non si allena perché non c'è con la testa, è arrivato il certificato che non c'è con la testa. Quindi ha ragione Montella".



Niang ha rifiutato lo Spartak Mosca e vuole solo il Torino: "Come si esce da questa situazione? Non lo so, cerchiamo di lavorare per una soluzione che possa andare bene a tutti. Russia? Per adesso il ragazzo non vuole andare e credo si debba rispettare la sua scelta, come quando uno rispetta le scelte di rimanere".