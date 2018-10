Paquetá, il Flamengo tranquillizza il Milan: "Rispetteremo l'accordo"

17/10/2018

Leonardo e i tifosi del Milan possono dormire sonni tranquilli. Lucas Paquetá arriverà a gennaio come previsto, il club carioca rispetterà l'impegno preso con il Milan e il Real Madrid si può mettere l'anima in pace. Parola del dg Bruno Spindel. "Giocare in Europa è un sogno per molti giocatori, così come giocare la Champions. Il Milan è un club gigantesco. Non possiamo offrire gli stessi sogni, non giocherebbe con Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Abbiamo provato a rinnovare con il calciatore, ma il suo desiderio era di giocare in Europa. Lui e il suo agente hanno parlato con diversi club, siamo riusciti a tenerlo fino alla fine dell'anno e lasciarlo partire a gennaio".



Il dirigente brasiliano è sicuro che il giovane talento si troverà bene a Milano. "La proposta del Milan è stata la migliore e lo è anche per il giocatore. C'è Kakà che ha fatto la storia lì. Ci sono Leonardo e Maldini, due punti di riferimento. Il Milan è in un buon momento. La città ha accolto bene i brasiliani in passato, sarà un bene per lui e per il Flamengo avere un giocatore che farà bene e in Euoropa".



L'accordo tra Flamengo e Milan per l'acquisto del giocatore è sulla base di 35 milioni di euro più 10 di bonus. La società brasiliana, che ha il 70% dei diritti dell'atleta, riceverà circa 24 milioni di euro. L'importo sarà pagato in quattro rate. La prima sarà depositata entro il 22 ottobre (5 milioni), la seconda a gennaio 2019 (15 milioni), la terza a luglio 2019 (10 milioni) e la quarta a gennaio 2020 (5 milioni).