Om, assalto a Mandzukic e Bacca

5 aprile 2017

Il Marsiglia prova a fare la spesa nel campionato italiano e mette nel mirino due bomber della nostra Serie A. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, l'OM starebbe infatti sondando il terreno per uno tra Mario Mandzukic , consigliato direttamente dall'amico Evra, e Carlos Bacca , con ogni probabilità in uscita dal Milan al termine della stagione. Il club francese avrebbe già previsto un budget che si aggirerebbe attorno ai 20-25 milioni.

Dopo l'arrivo di Evra e Payet e in fondo a un altro campionato vissuto in chiaroscuro, il Marsiglia e Garcia hanno tutta l'intenzione di cambiare marcia per tornare competitivi e correre di nuovo per la vittoria della Ligue 1. Per questo nel mirino sono finiti gli attaccanti della Serie A e in particolare due giocatori che potrebbero effettivamente essere considerati cedibili dai rispettivi club. Per Mandzukic il discorso è sicuramente rinviato al termine della stagione quando la Juve comincerà concretamente a programmare il prossimo anno anche sulla base dei risultati della banda di Allegri.

Molto diverso il discorso relativo a Bacca. Il colombiano non ha in realtà mai troppo convinto il Milan e l'eventuale nuova proprietà non dovrebbe porre veti sulla sua cessione. Il punto è semmai se l'eventuale offerta, quei 20-25 milioni ipotizzati, possa essere considerata sufficienti dai rossoneri - che lo hanno pagato 30 milioni due anni fa - e se la destinazione possa essere gradita a Bacca che negli ultimi mesi ha rifiutato diverse destinazioni. Di certo c'è al momento che il Marsiglia farà un sondaggio concreto sia con la Juve che con il Milan e che le possibilità che l'affare vada in porto con uno tra Mandzukic e Bacca non sono poi così poche.