Milan, visite per Ocampos: "Sono molto contento"

30 gennaio 2017

Prima giornata da milanista per Lucas Ocampos. Alle 8:30 l'esterno argentino, accompagnato dal ds Rocco Maiorino, è arrivato alla Clinica Madonnina di Milano per sostenere le visite mediche di rito. "Sono molto contento di essere qua, spero di fare il meglio possibile", le prime parole dell'ex Genoa. Il sostituto di Niang poi si recherà dal Dottor Meersseman e infine a Casa Milan per firmare il contratto.