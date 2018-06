Milan, una mano arriva da Jorge Mendes: André Silva per Falcao

3 giugno 2018

Il Milan insiste per arrivare a Falcao del Monaco , in attesa della sentenza Uefa sull'esclusione o meno dall 'Europa League , attesa per metà giugno. Il nodo resta l'ingaggio, ma secondo Tuttosport ora è il potente procuratore Jorge Mendes a scendere in campo in aiuto dei rossoneri. La proposta è lo scambio André Silva-Falcao , con conguaglio economico in favore del Milan. Il portoghese è quindi a un passo dall'addio dopo una sola stagione.

Rino Gattuso avrebbe così l'attaccante tanto desiderato, che è mancato nella passata stagione. Un calciatore di esperienza, utile anche per un giovane come Cutrone. Inoltre, in uscita Massimiliano Mirabelli sta cercando un accordo con il Genoa per Bertolacci. Dopo l'anno di prestito, il centrocampista vorrebbe restare in rossoblù. Nel frattempo, non è da escludere che lunedì sia convocato un Cda del Milan per certificare il buon esito del versamento da 10 milioni di euro da parte di Yonghong Li.