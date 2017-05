Milan, ufficiale: Montella ha rinnovato fino al 2019 Incontro di tre ore a casa Milan: accordo tra il tecnico e il club

30 maggio 2017

Tre ore a casa Milan per parlare del rinnovo e programmare il futuro suo e del Milan. Vincenzo Montella e la società si sono confrontati a lungo e hanno raggiunto l'intesa per il rinnovo del contratto fino al 2019. L'annuncio ufficiale è arrivato sul profilo Facebook del club rossonero, che ha trasmesso in diretta la firma del nuovo contratto. Un'intesa che accontenta il tecnico, già convinto di rimanere sulla panchina rossonera e anche la società.

MONTELLA: "FELICE ED ENTUSIASTA" Vincenzo Montella è raggiante dopo la firma del nuovo contratto. "Sono molto felice, sono entusiasta di puntare a grandi obiettivi insieme: ribadisco l'entusiasmo per continuare questa avventura - ha spiegato il tecnico rossonero dopo il rinnovo -. Grazie per la fiducia e per permettermi di continuare ad allenare il Milan per puntare a nuovi obiettivi e gloriosi che si addicono alla storia di questa società". "

LE PAROLE DI FASSONE E MIRABELLI "Siamo qui per un momento molto importante e significativo. Abbiamo concordato con Vincenzo di rimanere con noi non solo per l’anno prossimo, ma anche per la stagione 2018-19". Così l'a.d. Fassone ha annunciato il rinnovo di Montella in diretta Facebook. "Quest'anno ha ottenuto risultati splendidi, in una stagione complicata e di transizione - ha aggiunto -. Speriamo che sia una stagione divertente per noi e per i nostri tifosi". Gli fa eco Mirabelli: "Mi sono trovato molto bene con Vincenzo in questo lasso di tempo che siamo stati insieme: sono felice di poter continuare questa avventura con lui". "Ieri sera ci siamo riproposti di fare una piccola cena per salutarci, ma non ci abbiamo messo molto a trovare l'accordo e questa mattina ci siamo ritrovati per firmare il prolungamento del contratto", ha concluso il d.s..

LA FIRMA LIVE SU FACEBOOK

Le piccole nubi che si erano addensate sul futuro di Montella sono state spazzate via nel giro di una mattinata. Si attendeva un segnale della società e la società ha risposto con una proposta che fa trasparire la voglia di continuare con l'allenatore il lavoro cominciato in questa stagione. Quel che sarà dopo, poi, si vedrà, ma intanto il Milan ha la sua guida e sceglie per la continuità lavorando, tra l'altro, intensamente, al rafforzamento della squadra. L'anno prossimo l'obiettivo minimo è un posto in Champions, obiettivo cui ovviamente sarà poi legato il futuro di Montella. Per adesso, però, avanti insieme.

