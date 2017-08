Milan, ufficiale Kalinic: vestirà la maglia numero 7

22 agosto 2017

"Voglio salutare tutti i tifosi del Milan e dire che sono molto felice di essere qui". Con queste poche parole si è presentato Nikola Kalinic, il nuovo bomber a disposizione di Montella. Acquistato in prestito oneroso dalla Fiorentina con obbligo di riscatto, dopo una trattativa durata praticamente tutta estate. Trentatré gol in ottantatré presenze in Serie A, in cui ha debuttato proprio contro il Milan nel 2015, il croato è il tipo di attaccante di manovra chiesto dal tecnico rossonero per il suo gioco.



Indosserà la maglia numero 7 che dai tempi di Shevchenko non ha più portato troppa fortuna: "Andriy è stato un grande campione - ha commentato il croato -, io devo imparare. Erano due mesi che aspettavo il Milan, sono contento. L'ho detto subito che volevo vestire di rossonero e darò il massimo sul campo. Mi piace giocare per la squadra e voglio solo che la squadra vinca".



Il benvenuto a Kalinic è toccato a Mirabelli: "La sua trattativa è durata un po’ di mesi, ma abbiamo apprezzato tantissimo come lui abbia voluto tantissimo questa maglia. Ora basta scherzare, metti la palla dove sai. Se no ti facciamo tornare indietro".